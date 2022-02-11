ظهور غامض لسيارة لامبورجيني Aventador Ultimate | فيديو

تتألق لامبورجيني أفينتادور منذ ظهورها الأول لأكثر من عقد من الزمان حيث تبدو مميزة تمامًا كما كانت في أواخر فبراير 2011 في معرض جنيف للسيارات، وقامت الشركة الإيطالية بإنتاج مشتقات متعددة لها طوال دورة حياتها الطويلة، وبلغت ذروتها مع طراز Ultimae، وتم الآن رصد آخر سيارة إنتاج للشركة تقدم محرك V12 بدون مساعدة هجينة وهي تخرج من بوابات مصنع Sant'Agata Bolognese.

لامبورجيني Aventador Ultimate

هل لاحظت أي شيء مختلف حيال ذلك؟ هذه الكوبيه 1 من 350 سيارة تم إنتاجها وهي بالتأكيد سيارة عميل كما تدل عليها أغطية العجلات، حيث تضفي على أفينتادور مظهرًا غريبًا عند عرضها من الجانب.

لامبورجيني Aventador Ultimate

تُستخدم أغطية العجلات عند شحن السيارة إلى مالكها الشرعي، لذلك نجد أنه من الغريب أن موظف لامبورجيني أخذ السيارة للخارج لقيادة مع الأجهزة الإضافية، وذلك بمجرد أن يكتسب القليل من السرعة، حيث يمكن بسهولة ملاحظة أن أغطية العجلة الأمامية على وشك الطيران، وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للركاب.

لامبورجيني Aventador Ultimate

يمكنك الحصول على تقدير تقريبي لقيمة السيارة الجديدة من خلال درجة الجهد الذي يبذله صانع السيارات لحماية السيارة أثناء النقل، حيث يتم شحن السيارات الأرخص ثمناً دون أي نوع من الحماية، في حين أن السيارات الفاخرة تأتي مغلفة بالكامل.

لامبورجيني Aventador Ultimate لامبورجيني Aventador Ultimate

تعتبر سيارة Aventador Ultimae سيارة "رخيصة" الثمن بالنسبة للعديد من سيارات الشركة الآخرى، حيث يبغ سعرها نصف مليون دولار فقط ، وهو تغيير بسيط مقارنة بـ 3.6 مليون دولار من Sian FKP 37ولا ننسى أن Venenoكان أغلى ثمناً، بسعر 4 ملايين دولار، في حين أن إحياء الكونتاش كلف الكثير، يمكننا أن نقول نفس الشيء عن كوبيه SCV12المخصصة للحلبات و SC20بدون السقف القانوني.