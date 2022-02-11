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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الأصلية ضد ديفندر تسلا وديفندر شيفرولية.. صور

مواجهة ثلاثية تجمع
مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الاصلية ضد ديفندر تسلا

من المعروف ان سيارة لاند روفرز ديفندر ليست مركبة مصممة لسباقات التسارع في جميع إصداراتها على مر السنين وكان لأصعب سيارات لاند روفرز على الطرق الوعرة مهمة واحدة دائمًا للذهاب إلى أماكن لا يمكن أن تذهب إليها سيارات الدفع الرباعي الأخرى، ومع ذلك، قرر فريق Carwow أنه سيكون من الممتع سحب ثلاثة سيارات ذات فلسفات مختلفة جدًا تحت غطاء المحرك.

مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الاصلية ضد ديفندر تسلا و ديفندر شيفرولية

إنه بالفعل سباق سحب غريب للغاية، حيث يوجد هناك ثلاث سيارات بمجموعة نقل حركة مختلفة، ولكن بناءً على قوة حصان واحد فقط، يمكن لجميع السيارات الثلاثة الأداء، حيث هناك قوة جديدة من محرك Defender V8 مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية من شركة Tesla، و Defender معدلة.

مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الاصلية ضد ديفندر تسلا و ديفندر شيفرولية

تتميز Defender V8 الجديدة بمحرك سوبر تشارج سعة 5.0 لتر أسفل غطاء المحرك يولد ذروة إنتاج تبلغ 525 حصانًا (386 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 461 رطلاً (625 نيوتن متر)، والمثير للدهشة أنه الأثقل بين الثلاثي ويبلغ وزنه 5448 رطلاً (2471 كجم)، إنها أيضًا أقوى سيارة في سباق التسارع هذا.

مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الاصلية ضد ديفندر تسلا و ديفندر شيفرولية

يعتمد Defender الذي يعمل بنظام Teslaعلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية بقوة 500 حصان (368 كيلو واط) و 498 رطل قدم (675 نيوتن متر) من الالتواء الفوري، تزن كثيرًا نظرًا للبطاريات الكبيرة في الأرضية، على الرغم من أنها ليست قريبة من Defender V8 الجديد حيث يبلغ وزنه 4.255 رطلاً (1930 كجم).

مواجهة ثلاثية تجمع لاند روفرز ديفندر الاصلية ضد ديفندر تسلا و ديفندر شيفرولية

وأخيرًا وليس آخرًا هناك ديفندر آخر يعمل بمحرك V8، على الرغم من أنه لا يحتوي على محرك من مصادر لاند روفرز وبدلاً من ذلك، يستخدم ما يسمى Arkonik Defenderمحرك شيفروليه كورفيت LS3، مما يعني أن هناك محرك V8سعة 6.2 لترًا أسفل غطاء المحرك يرسل 436 حصانًا (321 كيلوواط) و 350 رطل قدم (475 نيوتن متر) لجميع العجلات الأربع، وهو يعتبر الأخف وزنا بين المتنافسين الثلاثة ويبلغ وزنه 4100 رطل (1860 كجم).

سيارة لاند روفرز التسارع سيارات سباق Tesla Defender

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