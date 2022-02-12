تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات.. كيفية التقديم والموعد

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المحافظات يبحث عنها الان طلاب الشهادة الإعدادية 2022 و أولياء أمورهم بالتزامن مع اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 في بعض المحافظات.

ويسعى العديد من أولياء الأمور الى التقدم بطلبات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للتأكد من درجات أبنائهم.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط تظلم طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية على نتيجة الامتحانات، وذلك بعد أيام من ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه للطالب أو ولي الأمر الحقُ في التقدُّم بطلب للتظلُّم من نتيجة الإمتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني والدور الثاني، كلٌ على حِده وذلک في جميع المواد الدراسية، التي تُضاف إلي المجموع، وكذا المواد التي لاتضاف للمجموع، والأنشطة التربوية الأساسية والإختيارية وذلک في حالة الرسوب فقط إلى مدير الإدارة التعليميُّة في حالة صُفوف النقل، وإلي مُدير المديريُّة التعليميَّة في حالة الشهادة الإعداديَّة خلال مُدةٍ أقصاها (15) يوم من تاريخ النتيجة، مُقابل مبلغ قدرهُ عشرون جُنيهًا للمادةِ الواحدة أو النشاط التربوي الواحد.

أوضح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من غدًا السبت وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا.

وأضاف سعد أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 يتم إعلانه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من جانب كل محافظ في محافظته ، مشيرة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لا يعتمدها وزير التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة ستتولى اعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقعها وصفحتها الرسمية على فيسبوك بعد الاعتماد مباشرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2022 ، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة ، حيث أن مجموع الترم الأول من 140 و مجموع الترم الثاني من 140 .

وفيما يلي طريقة تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

- التوجه إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

- تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقيمتها 20 جنيه عن كل مادة.

- إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وصورة شخصية لولى الأمر.

- إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها ل التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.



- يسلم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور اوراق اجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

- يؤخذ اقرار كتابي على ولي الامر بأنه اطلع على صورة ورقة اجابة نجله مع ارفاق ٢ صورة من البطاقة الخصية لولي الأمر.

- نتيجة التظلمات تعلن بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

- فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.

موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2022



تظهر نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2022، خلال أسبوعين من تقديم الطالب للتظلم، وإقرار ولي الأمر على أنه قام بالاطلاع على نتيجة صورة من ورقة الإجابات المادة التي تم تقديم عليها تظلم، وفي حالة ثبوت أن الطالب له درجات، تتم إضافتها لمجموع الطالب.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس نصف العام 2022 في المحافظات؛ وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في عدة محافظات لعام 2021-2022 .

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نصف العام 2022 اول امس الخميس.

وتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوسنصف العام 2022 قبل ظهورها.

وأعلنت محافظة القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس نصف العام 2022 برقم الجلوس بعد اعتمادها من المحافظ.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022، بنسبة نجاح 73.2 % .

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 186061 طالب وطالبة، حضر منهم 182066 طالب وطالبة ونجح 133301.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 76.8 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالبا وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع.

https://kg-alex.com/nat2022/index.php

كما يمكن الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه نصف العام محافظه الاسكندريه برقم الجلوس من خلال الضغط هنا.

ينشر “صدى البلد”، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ في محافظة الجيزة.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢٦% حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٣١٤٠ طالبا وطالبة.



لمعرفة النتيجة أضغط هنا

وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم .



ويمكن لكافة الكلاب بكافة المحافظات الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس عبر بوابة كل محافظة عبر الرابط التالي

http://www.alexandria.gov.eg/MainPage/MorePortalLinks.aspx

او من خلال الضغط هنا