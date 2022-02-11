لمواجهة تطبيقات بيع الدواء..شعبة الصيادلة تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة|فيديو

قال دكتور حاتم البدوي، رئيس شعبة أصحاب الصيادلة، إن الدواء المصري أمن تماما، مؤكدا أن صيدليات مصر بخير، وأي مواطن يستطيع صرف الأدوية من جميع الصيدليات.

وأضاف حاتم البدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، انه لا بد للمواطن، أن يقوم بشراء الأدوية من الصيدليات فقط، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم صرف الأدوية من خلال “أبليكشن” أو أي شئ آخر.

وتابع حاتم البدوي:" نطالب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة والضرب بيد من حديد على كل التطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الدواء، وبيع الدواء مكانه الصيدلية فقط ".



وأشار رئيس شعبة أصحاب الصيادلة إلى أن :" نحن لا نضمن طريقة تخزين هذه الادوية ولا رقابة او تفتيش على تلك النوعية من الأدوية ".