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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصريطي والشرنوبي في عزاء المخرج أحمد يحيى بالحامدية الشاذلية |صور

عزاء المخرج أحمد
عزاء المخرج أحمد يحيى

أقيم مساء اليوم الجمعة 11 فبراير، عزاء المخرج الكبير أحمد يحيى بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من الفنانين، بينهم: «سامح الصريطى ومحمد عبد العزيز وأحمد صقر ومحمد الشرنوبى». 

 

وفاة المخرج أحمد يحيى

ونعت الفنانة وفاء عامر، المخرج الكبير أحمد يحيي الذي توفي صباح  الإثنين، عن عمر يناهز ٨٧ عامًا.

ونشرت وفاء عامر صورة لأحمد يحيي عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، وعلقت كاتبة: "المخرج الكبير المحترم أحمد يحيي في ذمة الله، اللهم أغفر له وارحمه و صبر ابنه و زوجته، إنا لله و انا اليه راجعون، الفاتحة".

 

مسيرة المخرج أحمد يحيى

يذكر أن أحمد يحيى (16 يونيو 1944 -)، مخرج مصري. مثل في صغره وهو طفل بعض الأدوار في بعض الأفلام السينمائية في فترة الستينات مع باقة من مشاهير النجوم في ذلك الوقت مثل هند رستم وتحية كاريوكا وإسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ.

 

أعمال أحمد يحيى

وقدم أحمد يحيى خلال مشواره الفني العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها: "العذاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل إمام وسهير رمزى، و"كراكون فى الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبدالعزيز وليلى علوى، و"الصبر فى الملاحات" وغيرها من الأفلام.

 

زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما

ونعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، المخرج الكبير أحمد يحيي وقالت "عزيز"، إننا فقدنا واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، والذي أثرى الحياة السينمائية بالكثير من الأفلام الهامة المتميزة والتي ستظل محفوره في ذهن المشاهدين مهما مرت عليها السنوات. 

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