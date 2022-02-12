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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi K50

كشفت أحدث التسريبات صورا ومعلومات عن هاتف شاومي Xiaomi القادم، والذي ستطرحه الأسبوع المقبل كـ واحد من أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت شاومي تفاضيل جديدة حول هاتف الألعاب القادم Redmi K50 Gaming Edition، والذي سيحصل على أداء عال جدا في العمل مع مختلف أنواع البيانات بفضل أحدث المعالجات المطورة، كما سيتمتع بغرفة أفضل لتبديد الحرارة بنسبة 40٪.

 

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شاومي تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد المخصصة للألعاب 

وستزود شاومي هاتف الألعاب Redmi K50، بغرفة بخار محسنة تبلغ مساحتها 4860 ملميتر مربع، كما قامت الشركة الصينية بإعادة تصميم الأجزاء الداخلية للهاتف وأدخل مواد وعمليات جديدة لتحسين الكفاءة.

وكما ستقدم شاومي تحسينات على مجموعة الشرائح التي ستسمح بتشغيل الألعاب بسرعة 90 إطارا في الثانية للحفاظ على برودة الجهاز، وسيعمل هاتف الألعاب Redmi K50، بسلسلة معالجات كوالكومSnapdragon 8.

هاتف شاومي Redmi K50

وتبعا للمعلومات، ستزود شاومي هاتف الألعاب Redmi K50، بمشغلات الكتف تعمل بشكل أفضل تتناسب مع انحناء هيكل الجهاز، تأتي بالتصميم نفسه للإصدار الحالي حيث ينبثق المشغل بتبديل ميكانيكي.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi K50، بمعالج كوالكوم الأحدثSnapdragon 8 Gen 1، وسيجهز بزجاج من فئة CyberEngine (AAC 1016)، سيمنح مستخدمي الهاتف من هواة الألعاب الإلكترونية ارتجاجات تفاعلية مميزة.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi K50، على شاشة بقياس6.67 بوصة، تتمتع بدقة عالية جدا ومعدل تردد يصل إلى 144 هرتزا، ما يجعلها مناسبة للعمل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية، وستحمى هذه الشاشة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيمتاز هاتف شاومي Redmi K50، بمكبرات JBL عالية الأداء، وأزرار خاصة للتحكم بالألعاب الإلكترونية، ونظام تبريد خاص للمعالج واللوحة الأم، وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات يمكن شحنها خلال 17 دقيقة فقط، وسيعمل بواجهة المستخدم MIU 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

Redmi K50 Gaming to come with improved cooling and shoulder keys
هاتف شاومي Redmi K50
شاومي هاتف شاومي Redmi k50 هواتف اندرويد هواتف الألعاب هاتف الألعاب

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