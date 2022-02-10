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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقدرة شحن خارقة.. شاومي تستعد لإطلاق أقوى هواتفها لعام 2022

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

سربت بعض مواقع الإنترنت تفاصيل جديدو حول مواصفات هاتف شاومي الرائد، والذي ستطرحه قريبا ليكون أحد أقوى الهواتف الذكية لهذا العام.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات أن هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، سيدعم تقنية شحن خارقة على غرار إصدار الشركة السابق Mi 10 Ultra، والذي يعد أول هاتف مزود بشحن سريع 120 وات.

 

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شاومي تستعد لإطلاق أقوى هواتفها لعام 2022

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 12 Ultra، سيحزم بطارية صغيرة تبلغ قوتها 4860 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة120 وات، إلى جانب دعم شحن لاسلكي بقدرة 50 وات.


وسيأتي هاتف شاومي القادم Xiaomi 12 Ultra، مع هيكل مقاوم للماء والغبار تبلغ أبعاده 162.4 x 75.1 x 9.5 ملميتر، ويزن 196 جرام، وسيحصل على شاشة من نوع AMOLED، من إنتاج شركة سامسونج، تدعم معدل تحديث مرتفع، وبجودة عرض 1440 بكسل.

ووفقا للتسريبات سيأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، مزودا بقدرات تصويرية خارقة، مع عدسات من إنتاج شركة لايكا مع تصميم جديد بجزيرة كاميرا غير تقليدية، حيث سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر GN2، بالإضافة إلى عدسة فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة بدقة 48 ميجابكسل تليفوتوغرافية قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 8K، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل تعمل مع تقنيات HDR.

هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

وسيأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra 0، بقدرات تصويريىة لتسجيل مقاطع الفيديو بسرعة 1920 إطارا في الثانية مع خاصية slow motion أو الحركة البطيئة مع عدد التقنيات الصادرة لأول مرة في الكاميرا .

وسيعمل هاتف Xiaomi 12 Ultra بواسطة معالج قوى من نوع + Snapdragon 888 من إنتاج شركة كوالكوم ، سيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra على معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع خاصية عرض معدل التحديث التكيفي LTPO الذي يمكن أن يتغير ديناميكيا بين 1 هرتز و 120 هرتز، والذي سيعمل على توفير طاقة شاشة الهاتف للحفاظ على البطارية.

ومن المتوقع أن تعلن شاومي عن هاتفها الرائد Xiaomi 12 Ultra في وقت ما في الربع الأول من عام 2022.

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