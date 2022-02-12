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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12/ 4.. أبطال آسيا يتفوقون على إفريقيا قبل مواجهة الأهلي والهلال السعودي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يواجه في الثالثة عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق  الهلال السعودي في المباراة التي تجمعهما على ملعب آل نهيان في أبوظبي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية 2021 المقام حاليا في الإمارات.

 

وجاءت نتائج مواجهات الفرق التابعة إلى قارة إفريقيا أمام نظيرتها الآسيوية مخجلة لأبطال افريقيا امام ابطال اسيا ومن إجمالي ١٦ مباراة جمعت بين فرق القارة السمراء أمام نظيرتها القارة الصفراء في كأس العالم للأندية شهدت ٤ انتصارات فقط للأفارقة منها ٢ لـ الأهلي و١٢ هزيمة منها ٣ للأهلي.

 

صدى البلد يرصد تاريخ المواجهات التي جمعت الفرق الافريقية بنظيرتها الاسيوية في كأس العالم للأندية.

 

عام ٢٠٠٥ هزيمة الأهلي أمام الاتحاد السعودي ١-٠

 

عام ٢٠٠٧ هزيمة النجم الساحلي أمام اوراوا الياباني بركلات الترجيح بعد التعادل ٢-٢

 

عام ٢٠٠٨ هزيمة الأهلي أمام أديلايد الأسترالي ١-٠

 

عام ٢٠٠٩ هزيمة مازيمبي أمام بوهانج الكوري ٢-١

 

عام ٢٠١١ هزيمة الترجي أمام السد القطري ٢-١

 

عام ٢٠١٢ فوز الأهلي على سانفريتشي الياباني ٢-١

 

عام  ٢٠١٣ هزيمة الأهلي أمام جوانجزو الصيني ٢-٠

 

عام  ٢٠١٤ فوز وفاق سطيف على سيدني واندررز الأسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل ٢-٢

 

عام ٢٠١٥ هزيمة مازيمبي أمام سانفريتشي الياباني ٢-١

 

عام  ٢٠١٦ هزيمة صن داونز أمام كاشيما الياباني ٢-٠

 

عام  ٢٠١٦ هزيمة صن داونز أمام جيونبوك الكوري ٤-١

 

عام  ٢٠١٧ هزيمة الوداد البيضاوي المغربي امام اوراوا الياباني ٣-٢

 

عام  ٢٠١٨ هزيمة الترجي أمام العين الإماراتي ٣-٠

 

عام  ٢٠١٩ هزيمة الترجي أمام الهلال السعودي ١-٠

 

عام  ٢٠١٩ فوز الترجي على السد القطري ٦-٢

 

عام  ٢٠٢٠ فوز الأهلي على الدحيل القطري ١-٠

 


الأهلي ضد الهلال

 

الأهلي في أحلك الظروف وبدون معظم لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى الإصابات استطاع أن يهزم مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي، لكنه خسر أمام بالميراس في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.

 

يستهدف الأهلي إنهاء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بحصد البرونزية على حساب الهلال، بعد أن كان طموح اللاعبين والجهاز الفني واللاعبين التأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر، ولكن الظروف الطارئة وقفت عائقا أمام حلم المارد.

 

على الجانب الآخر، أحرج الهلال السعودي الذي يضم محترفين على مستوى عالٍ، فريق تشيلسي “بطل أوروبا” الأربعاء الماضي ، بتقديم أداء مميز، لكنه خسر في النهاية بهدف دون رد.

 

ويحلم فريق الهلال بحصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه أمام الأهلي في مباراة اليوم السبت.

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