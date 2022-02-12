المغرب.. 10 آلاف طالب في أوكرانيا ينتظرون إجلاءهم

تترقب عائلات مغربية، موقف وزارة الخارجية المغربية، وإجراءاتها بخصوص مصير مئات الطلبة المغاربة في أوكرانيا، وذلك في ظل أنباء عن غزو روسي لهذا البلد.

وتتبع المئات من العائلات المغربية، أخبار هذا التصعيد الذي قد ينتهي بمواجهة عسكرية، وتراسل مصالح الخارجية المغربية بهدف توضيح الصورة، خاصة أن عددا من الدول الغربية، أعلنت إجلاء رعاياها من أوكرانيا.

ويبلغ عدد الطلبة المغاربة في أوكرانيا حولي 10 آلاف طالب، ويحتلون المركز الثاني في ترتيب الجنسيات الأجنبية الوافدة على البلاد للدراسة، بحسب أرقام رسمية حديثة نشرتها وزارة التعليم الأوكرانية.

ويتابع الطلبة المغاربة دراستهم في مجال الطب والصيادلة والهندسة وغيرها في أوكرانيا على حسابهم الخاص.