المغرب.. القبض علي فرنسي من أصول تونسية لاتهامه بالسرقة

قامت الشرطة المغربية بتوقيف، مواطن فرنسي من أصول تونسية، بموجب بطاقة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.

كما أشارت وسائل إعلام مغربية، نقلا عن مصادر أمنية إلى أنه “جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية التأكد من قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أنه قيد البحث على الصعيد الدولي وداك بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية”.

في حين أضافت المصادر ذاتها، أن “المذكرة صدرت على خلفية تنفيذ حكم بالسجن صدر بحق المتهم لتورطه في السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح عام 2017، علاوة على تحريض قاصرين على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”. “التي كانت تستهدف المحلات التجارية”.

كما أشارت المصادر إلى أنه “جرى حجز الموقوف احتياطيا تحت تدبير الحراسة، بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بأمره”. قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم إلى باريس.