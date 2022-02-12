مفيش غيرك بيفرحنا.. ندى بسيوني تحتفل ببرونزية الأهلي في مونديال الأندية.. شاهد

احتفلت الفنانة ندى بسيوني بحصول النادى الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات، بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وكتبت ندى بسيوني في تدوينة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏‏‏‎‏‏‏‏‏والله مافي غيرك بيفرحنا 🦅♥️🦅"

وحصد الأهلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.



وبهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.



سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.