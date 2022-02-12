المستكاوي: هدف التعادل مع بترو أتلتيكو يساوي الفوز

علق الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي علي تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الانجولى بنتيجة 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب المستكاوي في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏‏يا تعب الاعصاب . هو تعادل يساوى الفوز للزمالك .. أخطاء دفاعية منحت بيترو أتلتيكو تقدما بهدفين أحدهما مشكوك انه تسلل . في الدقيقة ٥٧ هدف للزمالك سجله أوباما بعد فاصل أهداف ضائعة وأهداف تصدى لها القائم والعارضة .. ثم سجل الونش هدف التعادل في أخر ثانية . انها دراما كرة القدم"



سجل بترو أتلتيكو الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق جيليسون بعد عرضية رائعة وفى الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثانى.



وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد وان تو مع شيكابالا، وخطف محمود حمدى الونش هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 94 بعدما استغل عرضية من أبو الفتوح.

https://twitter.com/hmestikawi/status/1492559515354603530?t=4Wlz28HLAXUSYV_8KRDzhw&s=19