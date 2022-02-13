تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في الشرابية

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس، تشكيل عصابي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق بالشرابية.

أمرت النيابة العامة بالشرابية، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن وأقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقات بأسلوب التسلق بالشرابية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في كشف غموض واقعة سرقة 5 منازل بمنطقة الشرابية وتبين أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقروا بنشاطهم الإجرامى ، كما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات إحدى وقائع السرقات) وأقرا باتفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.