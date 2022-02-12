محمد شريف يحتفل ببرونزية كأس العالم: مزيد من البطولات والإنجازات

وجه اللاعب محمد شريف، نجم النادي الأهلي، رسالة، إلى جماهير الفريق بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ القلعة الحمراء.



ونشر شريف، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من اللقاء، وعلق عليها "ألف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي علي البرونزيه التانيه علي التوالي والثالثه في تاريخ النادي، وان شاء الله مزيد من البطولات والإنجازات لنادينا العظيم #الحمدلله " .

وحصد الأهلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.



وبهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.



وسجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الاهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.



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