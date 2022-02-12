دموعك في عينيك.. زوجة وليد سليمان توجه رسالة مؤثرة لـ الحاوي |شاهد

وجهت ياسمين، زوجة نجم النادى الاهلي، وليد سليمان رسالة له بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم فى نهاية الموسم الحالي وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".

ونشرت زوجة الحاوي صورة له وعلقت عليها قائلة، "كنت في كل إصابة ألاقي دموعك في عينيك وتقولي خلاص مش هرجع تاني الوقت فات الوقت بيجري وكنت بتدوس علي نفسك في كل حاجة عشان تسابق الوقت والاحداث وكل حاجة رغم كل ده كنت بقولك خلاص الموضوع مفيهوش نقاش والاعتزال جي جي ودا وقته".

وتابعت " ولكن لما جه وقته معرفتش انه هيكون صعب عليا قوي لو عليا دايما نفسي اشوفك في المكان اللي انت بتعشقه طول العمر ولكن دى سنة الحياة لكل شئ وقته في النهاية اتمنالك الافضل دائما لانك تستحق كل ماهو خير لك".

وأعلن وليد سليمان لاعب الأهلي عن قرار اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا فور انتهاء الموسم الحالي، وبعد تتويج الأهلي بالبرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.