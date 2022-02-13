أحلام الشامسي.. تعرف على رحلة معاناتها من الفقر حتى الثراء الفاحش

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة أحلام الشامسي ، واحدة من أهم المطربات التى حققت نجاجا كبيرا علي الصعيد العربي باغانيها

ونرصد في عيد ميلادها محطاتها الفنية

أحلام الشامسي .. ومعلومات عنها:

أحلام الشامسي هي مطربة إماراتية من مواليد فبراير 1968، واسمها الحقيقي ميثاء، لكن اسم أحلام أتى من قبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية أنقذت حياتها في الصغر بعد فتح جبينها عندما سقطت من يدي أختها. بدأت أحلام مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1995. ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

ومسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

أطلق عليها جمهورها لقب الملكة، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتعد أحلام واحدة من المغنيات الأعلى أجراً في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية تغني في تونس خلال مهرجانات قرطاج.

بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا.

أحلام الشامسي .. وطفولتها

طفولتها لم تكن سهلة، تقول إنّها عانت كثيراً وتحملت المسؤولية باكراً.

وعن نفسها تقول "أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، بنت ‏الإمارات وبنت الخليج، وبنت الوطن العربي، لأنّي أشبه أغلب بنات الوطن العربي في كل شيء، في شموخ العربية وفي عزتها وفي صبرها ومثابرتها".

وتتابع "في رحلة كفاحي، رأيت كل ألوان الطيف، من بشر وأحداث ومشاعر. طفولتي كانت صعبة ومراهقتي كانت مسؤولية، كنت أدرس وأدرس، لم أيأس لحظة من الوصول إلى الحلم الذي عشت طفولتي أحلم فيه. حين كنت أقف أمام المرآة وأغنّي، كنت أحسّ أني طير يطير مع نسمات الليل، ويرجع صدى صوتي، وأسمع عن بعد آهات وصفقات وأهازيج الجمهور إلى أن جاء ذاك اليوم الذي سمعتهم يقولون فيه غنت كأن ملكة تدمر حضرت".

وختمت أحلام رسالتها قائلةً "ما أنسى دعاء أمي لي وأنا طالعة "الله يوفقك يا بنيتي"، أبتسم لما اتخيل ضحكات أولادي وأبكي لما اتذكر من أخلصت لهم وخانوني، حاربت وحوربت وبعد واحد وعشرين سنة توّجني جمهوري على عرش الفن العربي ملكة".

أحلام الشامسي .. ووفاة والدها

كان والد أحلام فناناً شعبياً، توفي عندما كان ذاهباً في رحلة حج.

عاشت أحلام اليتم باكراً، فاضطرت إلى العمل لإعالة عائلتها.

حتى أنها اضطرّت لترك الدراسة وامتهان الغناء في الأفراح لتتمكّن من إعالة أسرتها بعد وفاة الوالد.

ذكرت في أأحلام الشامسي.. تعرف على رحلة معاناتها من الفقر حتى الثراء الفاحشكثر من لقاء، أن معاناتها في طفولتها كانت سبباً في الكثير من الأعمال الخيريّة التي تقوم بها بعد أن أنعم الله عليها بالخروج من دائرة الفقر.

أحلام الشامسي .. ومعاناتها مع الفقر

في إحدى مقابلاتها، ذكرت أحلام أنها قبل أن تدخل الوسط الفني لتسجيل أول أغنية، كان التيار الكهربائي مقطوعاً عن منزل أسرتها في البحرين لعدم امتلاكها ثمن تسديد الفاتورة، عندها اتّخذت قراراً تاريخياً بالنسبة إليها بإكمال مسيرة والدها الفنان الراحل علي الشامسي.

يقول زوجها مبارك الهاجري "من الممكن عندما تسير أحلام في الطريق، وتشاهد فقيراً ظروفه صعبة، أن تتوقّف وتحاول مواساته وتعطيه كل ما يتوفّر في يدها من مال... هي عاطفية جداً"، فالفقر أثّر في حياة أحلام ودفعها إلى مساعدة المحتاجين، ومؤخراً تبرّعت لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة، براتب شهري مدى الحياة.

أحلام الشامسي .. وزوجها مبارك الهاجري

تعرفت الفنانة أحلام على زوجها مبارك الهاجري منذ ما يزيد عن 13 عاماً، حيث تعارف الزوجان في بيروت وتزوجا بعد قصة حب قوية، ويؤكد مبارك الهاجري أنه لا يزال يكن كل الحب لزوجته أحلام التي يصفها بأنها حياته، ويعتبر نجاحها نجاحه شخصياً. وتحرص أحلام على دعم زوجها من وقت لآخر والتعبير عن حبها له، مؤكدة على نها ترى فيه الصديق والحبيب والأخ، وتُعرب دائماً عن فخرها بإنجازاته الرياضية، فمبارك الهاجري بطل من أبطال الرالي "سباق السيارات".

ودائماً يظهر الهاجري داعماً لمسيرة أحلام الفنية، ومرافقاً لها في كل رحلاتها، ويحرص على إدارة أدق التفاصيل في حياتها الفنية ويتدخل في كل شاردة وواردة، ويحميها عندما يستلزم الأمر، رغم أنها امرأة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها عندما تتعرض للإساءة.

تعد أحلام الزوجة الثانية لمبارك، حيث كان متزوجاً عند زواجه منها من ابنة عمه ولديهما ابناً يبلغ من العمر 18 عاماً، وعائلته رفضت زواجه من فنانة، لكن ذلك لم يمنعهما من الزواج، وقيل لاحقاً أن مبارك طلق زوجته الأولى.

وأكثر من مرة، ترددت شائعات بانفصال أحلام عن زوجها، لكنها كانت تقابل تلك الأخبار بالسخرية المدعومة بصور تجمعهما.

أحلام الشامسي .. وعدد أبنائها

بعد زواجهما في عام 2003، رزقت أحلام بـ3 أبناء من مبارك الهاجري هم فاهد وفاطمة ولولوة، لكنها تحرص على إخفائهم عن وسائل الإعلام.

وكانت أحلام داعبت ابنها عبر تطبيق التغريدات، تويتر، حيث كتب فاهد في حسابه الشخصي: "لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي" لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: "نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا أمي".

أحلام الشامسي .. وأبرز محطاتها الفنية

في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح.

ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.

أحلام الشامسي .. وأغانيها

أول ألبومات الفنانة أحلام كان ألبوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"،"وش ذكرك" وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت أحلام مطربة الخليج الأولى وفنانة العرب كما لقبها الفنان محمد عبده.

وقدمت أحلام العديد من الأغنيات أبرزهم "تدري ليش"،"قول عني ماتقول"،"تناظر الساعة"،"ما يصح إلا الصحيح"،"لا تصدقونه"،" أحسن"،" الثقل صنعه".

لم يقف مشوار أحلام الفني عند مجموعة من الأغنيات التي حققت بها جاحاً كبيراً، إلا أنها شاركت في عدد من لجان التحكيم منها مشاركتها في لجنة الحكام في برنامج "أرب أيدول" الموسم الأول وكانت واقعية في معظم انتقاداتها للمشاركين وتعطي رأيها بكل صراحة.

كما شاركت الفنانة أحلام في العديد من المهرجانات والحفلات مثل مهرجان هلا فبراير ومهرجانات دبي وكان تواجدها متتالي وقد كرّمت مراراً وتكراراً ولقبت من خلال مشاركتها بالمهرجانات كملكة للمهرجان والغناء والطرب.

وعلى الرغم من تصريحاتها الصدامية في بعض الأوقات إلا أنه لأحلام عدد من المقربين من الوسط الفني وعلى رأسهم نوال الكويتية، محمد عبده، أمل حجازي، راشد الماجد، وراغب علامة، إلا أن بعض توترات شهدتها علاقتها بالأخير بسبب سخريته من تصريحاتها عن فيروس كورونا.