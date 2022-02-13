إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بحفل لجاستن بيبر.. فيديو

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بإصابة أربعة أشخاص في ويست هوليود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد شجار تم إطلاق النار به بالقرب من حفل أقامه الفنان الكندي جاستن بيبر.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس الأمريكية إن المشاجرة وقعت في حوالي الساعة 2:45 صباحا بالتوقيت المحلي في المربع 400 من شارع إن لا سينيغا بوليفارد.

وصرح مصدر بأن بيبر كان يقيم حفلا بمطعم ووقع إطلاق للنار، مشيرا إلى أن الفنان الكندي لم يكن في المقدمة مباشرة.

وأضاف المصدر أن الفنان غادر الحفل مباشرة عند إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن "مشادة" نشبت بين عدة أشخاص أطلق خلاله مشتبه به أعيرة نارية ثم فر من مكان الحادث.