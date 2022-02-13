بفستان جذاب.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نادية الجندي، عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نادية الجندي، بفستان أسود أنيق، واعتمدت مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يختتم مهرجان جمعية الفيلم في دورته الاستثنائية والتي تضم الدورتين الـ ٤٧ و٤٨ فعالياته اليوم السبت.

ويكرم المهرجان الفنانة نادية الجندي، والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، عن اختياره مجموعة من صناع السينما حيث يمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.