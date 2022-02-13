وزير التموين يفتتح مجمعا نموذجيا يقدم جميع خدمات الوزارة بمحافظة أسيوط.. صور

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والسيد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الأحد مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط ، وبحضور اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية .

ويقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين الذكية "بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمع النموذجي المميز بأسيوط يعد ثالث مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجي في محافظتى "بورسعيد والشرقية" ، وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية ،كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك ،بالإضافة الى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية

وأكد الوزير أنّ هذا المجمع النموذجى يخدم محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة ،وانه جارى التوسع في إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية التي تقدم لأول مرة كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مكان واحد بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرا على المواطنين ،ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

وتفقد أيضا وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوي ومحافظ أسيوط الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجي المميز ، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير الى اليات منظومة العمل ، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المجمع النموذجى‪ .‬

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن المجمع النموذجي بمحافظة أسيوط يقع علي مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 17 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهرياً ، لافتا الى انه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المجمع النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء ،كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى ، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين ،لافتا الى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع‪ .‬

وأضاف "عشماوى" أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة الى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات الى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪ .‬



ولفت " عشماوي " إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية ،استدلال عن القيد بالسجل التجاري ،حجز موعد في المكتب ، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري ، واستعلام عن السجل التجاري ،وطلب تجديد سجل تجارى ، وطلب شهادة بيانات للسجل ، خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات ،حذف رقمي القومي " أيضا، إضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة. كما ،سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة‪.‬

وأشار " عشماوي " إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة كما تم تطوير مكاتب السجل وتحويلها الى مكاتب نموذجية مميزة لافتا الى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري او من بوابة مصر الرقمية مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة في العام السابق 2020‪ ‬ ،نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها الى مكاتب نموذجية مميزة .

كما افتتح أيضا على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،واللواء عصام سعد محافظ أسيوط من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بمقر الغرفة التجارية بأسيوط عبر "الفيديو كونفرنس" مجمع خدمات نموذجي فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال عدد 18 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا الي 14 ألف معاملة شهرياً لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقاً للمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجي بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوالى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة" ، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية‪ .‬

كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر على مساحة 120 متر ويقدم خدمات السجل التحارى والعلامات التجارية ،بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية‪ .

