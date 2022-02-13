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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض حمو بيكا .. أسباب وأعراض داء كرون النادر

حمو بيكا
حمو بيكا

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية إثر الإصابة بمرض كرون، وتداول رواد السوشيال صورا له من داخل المستشفى للدعاء له.

 

وكشف مدير أعمال حمو بيكا عن الحالة الصحية له، قائلا “حمو مصاب بمرض نادر وهو كرون ويحتاج لرعاية كاملة وحقنة كل 3 شهور بـ 130 ألف جنيه”.

 

ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن مرض حمو بيكا أو مرض كرون النادر.

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ما هو مرض كرون ؟

مرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء الإقليمي أو التهاب اللفائف نوع من الالتهابات المعوية، ويؤدي إلى التهاب وتهيج الجهاز الهضمي، وخاصة الأمعاء الدقيقة والغليظة، ويمكن أن يسبب مرض كرون الإسهال وتشنجات المعدة، من الشائع أن تعاني من نوبات تفجر المرض بشكل دوري.

حصل مرض كرون على اسمه من طبيب الجهاز الهضمي الأمريكي الدكتور بوريل كرون (1884-1983)، كان من أوائل الأطباء الذين وصفوا المرض في عام 1932، ويمكن أن يصيب الرجال والنساء والأطفال.

 

أنواع مرض كرون النادر 

يمكن أن يؤثر مرض كرون على أقسام مختلفة من الجهاز الهضمي، تشمل أنواع مرض كرون ما يلي:

1- التهاب اللفائف والقولون

يحدث الالتهاب في الأمعاء الدقيقة وجزء من الأمعاء الغليظة أو القولون، والتهاب اللفائف و القولون هو أكثر أنواع داء كرون شيوعًا.

2- التهاب اللفائفي

يتطور التورم والالتهاب في الأمعاء الدقيقة.

3- الجهاز الهضمي

التهاب وتهيج يصيبان المعدة وأعلى الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر).

 

أسباب مرض كرون 

لا يوجد سبب معروف لمرض كرون، قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالحالة ، بما في ذلك:

1- أمراض المناعة الذاتية

قد تتسبب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي في قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الخلايا السليمة.

2- الجينات 

غالبًا ما ينتشر مرض التهاب الأمعاء (IBD) في العائلات، إذا كان أحد والديك أو أشقائك أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بداء كرون ، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة به أيضًا، هناك العديد من الطفرات (التغييرات) المحددة في جيناتك والتي يمكن أن تهيئ الأشخاص للإصابة بداء كرون.

3- التدخين

قد يؤدي تدخين السجائر إلى مضاعفة خطر الإصابة بمرض كرون.

أعراض مرض كرون

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بـ داء كرون من فترات من الأعراض الشديدة، تليها فترات من عدم وجود أعراض أو أعراض خفيفة جدًا.

إذا كنت مصابًا بداء كرون، فقد تشمل الأعراض التي قد تظهر عليك ما يلي:

  • ألم في البطن .
  • الإسهال المزمن .
  • شعور بالامتلاء.
  • حمى .
  • فقدان الشهية.
  • فقدان الوزن.
  • علامات جلدية غير طبيعية (عادة على الأرداف).
  • شقوق الشرج .
  • النواسير الشرجية .
  • نزيف في المستقيم .

 

 

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