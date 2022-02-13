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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فك العقدة والابتعاد عن جوتا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي؟

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

بعد أكثر من 40 يوما من الغياب عن المشاركة أساسيا مع ليفربول، يستعد النجم المصري محمد صلاح للعودة لتشكيلة الريدز أمام بيرنلي، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الـ 25 ، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

كان محمد صلاح انتظم في تدريبات ليفربول الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي أقيمت في الكاميرون، وشارك بديلا أمام ليستر سيتي، الخميس، وكان قريبا من تسجيلا هدفا عالميا لولا تصدى العارضة.

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تحديات تنتظر محمد صلاح أمام بيرنلي:

يسعى محمد صلاح لفك عقدته التهديفية أمام بيرنلي في مباراة اليوم، حيث سجل “مو” هدفا واحد في شباك بيرنلي بقميص نادي ليفربول كان 16 سبتمبر عام 2017، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

كما يسعى محمد صلاح للابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الترتيب بـ 16 هدفا، بفارق 4 أهداف عن زميله البرتغالي جوتا.

جوتا الذي استغل غياب محمد صلاح عن ليفربول بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، وقلص الفارق مع مو من 6 أهداف إلى 4، يطمح هو أيضا في مواصلة تضييق الفارق مع محمد صلاح، بالتسجيل أمام بيرنلي في مباراة اليوم.

محمد صلاح يحتاج إلى ثنائية في مباراة اليوم، لتكرار رقم المميز بتسجيل 25 هدفا بقميص ليفربول للمرة الرابعة خلال 4 مواسم، كما سيصل إلى الهدف رقم 150 مع الريدز في مختلف المسابقات.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح: 16 هدفا

2- جوتا: 12 هدفا

3- رحيم ستيرلينج: 10 أهداف

4- سون حيونج مين: 9 أهداف

4- جيمي فاردي: 9 أهداف

5- كريستيانو رونالدو: 8 أهداف

5- إيمانويل بونافنتور: 8 أهداف

5- سميث روي: 8 أهداف

5- ميكائيل أنطونيو: 8 أهداف

5- نيال موباي: 8 أهداف

5- رافينها: 8 أهداف

5- ساديو ماني: 8 أهداف

محمد صلاح بيرنلي ليفربول الدوري الإنجليزي جوتا

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