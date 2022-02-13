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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بكاتدرائية العباسية

صدى البلد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تجنيز نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 72 سنة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية
شارك في صلوات التجنيز مجموعة من الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان، وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه. 


وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ سنة،  بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا.


ولد الأسقف الراحل في ٥ نوفمبر ١٩٤٩ وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ٢٣ مارس ١٩٧٧ وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة ٢٢ يونيو ١٩٨٦.

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