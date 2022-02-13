عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفاق الألماني.. الكشف عن توترات كبيرة بين برلين وأوكرانيا

ألمانيا وأوكرانيا
ألمانيا وأوكرانيا

انتقد سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الأحد، برلين لرفضها تزويد كييف بأسلحة “للدفاع عن النفس ضد الغزو العسكري الروسي”، بينما كانت تبيع سلعًا ذات استخدام مزدوج لموسكو، ووصف أفعال ألمانيا تجاه أوكرانيا بـ “النفاق الألماني”.

 

استشهد ميلنيك بمقال في صحيفة ألمانية، يزعم أنه في عام 2020 وحده باعت ألمانيا ما قيمته 366 مليون يورو من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا والتي، وفقًا للمسؤول الأوكراني، يمكن استخدامها “لتعزيز إنتاج الأسلحة”.

 

واستشهدت الصحيفة الألمانية، بتصنيف لم يتم إصداره سابقًا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية، والذي بموجبه أصدرت السلطات الألمانية في عام 2020، 673 ترخيصًا لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

ردع عدوان روسيا.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ورئيس أوكرانيا

وزير خارجية إسرائيل: أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية وندرس الأمر

وبحسب ما ورد، انتهى الأمر بموسكو إلى كونها رابع أكبر مستورد لمثل هذه المعدات من ألمانيا في ذلك العام.

وتعترف الصحيفة الألمانية، بأنه من غير المعروف بالضبط ما هي البضائع التي شُحنت إلى روسيا، وأنه ربما كان من بين البضائع، يورانيوم مستنفد يمكن استخدامه في إنتاج الأسلحة.

ووسط أنباء تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، طلبت الحكومة في كييف أسلحة من حلفائها. 

وزودت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كييف بأسلحة فتاكة، ورفضت ألمانيا أن تحذو حذوها. 

وبدلاً من ذلك، عرضت برلين إرسال 5000 خوذة إلى جانب “مستشفى ميداني كامل” إلى دولة أوروبا الشرقية، وهو عرض وصفته كييف بأنه “مزحة”.

من جانبها، نفت روسيا طوال الوقت أنها تحمل أي نوايا عدوانية تجاه أوكرانيا.

روسيا المانيا الولايات المتحدة أوكرانيا موسكو المملكة المتحدة غزو اوكرانيا الغزو الروسي كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

وزير التعليم يكشف عن مفاجأة حول عقوبة الغياب في المدارس.. فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

الترم الثاني.. التعليم : الخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

إصابة خالد الغندور بأزمة صحية ونقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

تهديدات خطيرة.. شركات التأمين تتوقف عن تغطية الرحلات الجوية فوق أوكرانيا

أمريكا تكشف حقيقة وجود غواصة نووية في المياه الإقليمية لروسيا

بوتين : روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا من حلف الناتو

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على روسيا قبل “غزو أوكرانيا"

روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من "مأساة" محتملة

جونسون: بريطانيا دربت 22 ألف جندي أوكراني.. وسلمت كييف آلاف الأسلحة الفتاكة

فنلندا تعزز استعدادها العسكري بسبب تهديدات روسيا

بعد لقاء بوتين وماكرون.. الكشف عن موقف فرنسا تجاه أوكرانيا

ترشيحاتنا

النفاق الألماني.. الكشف عن توترات كبيرة بين برلين وأوكرانيا

ميدو ينصح كيروش بضم ثنائي الأهلي وبيراميدز لموقعة السنغال على حساب مرموش

تشكيل برشلونة ضد إسبانيول.. أوباميانج على دكة البدلاء وتوريس أساسيا

كيفية التخلص من الملفات غير القابلة للحذف في ويندوز 10 وهواتف أندرويد

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

أعمال رجب لمن اسودت صحيفته بالذنوب .. علي جمعة يوصي بـ3 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

فيديو

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

بعد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا .. هادي الباجوري يدافع عن المشاهد الساخنة.. فيديوجراف

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ