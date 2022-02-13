النفاق الألماني.. الكشف عن توترات كبيرة بين برلين وأوكرانيا

انتقد سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الأحد، برلين لرفضها تزويد كييف بأسلحة “للدفاع عن النفس ضد الغزو العسكري الروسي”، بينما كانت تبيع سلعًا ذات استخدام مزدوج لموسكو، ووصف أفعال ألمانيا تجاه أوكرانيا بـ “النفاق الألماني”.

استشهد ميلنيك بمقال في صحيفة ألمانية، يزعم أنه في عام 2020 وحده باعت ألمانيا ما قيمته 366 مليون يورو من السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا والتي، وفقًا للمسؤول الأوكراني، يمكن استخدامها “لتعزيز إنتاج الأسلحة”.

واستشهدت الصحيفة الألمانية، بتصنيف لم يتم إصداره سابقًا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية، والذي بموجبه أصدرت السلطات الألمانية في عام 2020، 673 ترخيصًا لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

وبحسب ما ورد، انتهى الأمر بموسكو إلى كونها رابع أكبر مستورد لمثل هذه المعدات من ألمانيا في ذلك العام.

وتعترف الصحيفة الألمانية، بأنه من غير المعروف بالضبط ما هي البضائع التي شُحنت إلى روسيا، وأنه ربما كان من بين البضائع، يورانيوم مستنفد يمكن استخدامه في إنتاج الأسلحة.

ووسط أنباء تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، طلبت الحكومة في كييف أسلحة من حلفائها.

وزودت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كييف بأسلحة فتاكة، ورفضت ألمانيا أن تحذو حذوها.

وبدلاً من ذلك، عرضت برلين إرسال 5000 خوذة إلى جانب “مستشفى ميداني كامل” إلى دولة أوروبا الشرقية، وهو عرض وصفته كييف بأنه “مزحة”.

من جانبها، نفت روسيا طوال الوقت أنها تحمل أي نوايا عدوانية تجاه أوكرانيا.