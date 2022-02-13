يمنحك 5 فوائد غذائية .. تناول كوبا من عصير الأناناس يوميا

كوب يوميا من عصير الأناناس يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويحارب نزلات البرد والسعال لاحتوائه على مركب يسمى البروميلين ، والذي يساعد على التخلص من البلغم من الجسم أثناء السعال ونزلات البرد، إليك الفوائد الصحية لكوب من عصير الأناناس وفقا لموقع "هيلث ".
1-مليء بالفيتامينات
كوب واحد من عصير الأناناس مليء بالفيتامينات والمعادن مثل - فيتامين سي والنحاس والمنجنيز وفيتامين ب 6 ، والتي من المعروف أنها تزيد من مناعتك
2-يساعد على الهضم
يساعد الإنزيم الموجود في الأناناس ، المعروف أيضًا باسم البروميلين ، على الهضم ويقي من البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال. يقلل هذا العصير أيضًا من الالتهاب في اضطرابات الأمعاء الالتهابية.
3-يقلل من أعراض الربو
كمية البروميلين وفيتامين C الموجودة في الأناناس يمكن أن تقلل من تضيق القصبات ، وهو أحد أعراض الربو التحسسي.
4-يقوي المناعة
أظهرت العديد من الأبحاث أن شرب عصير الأناناس بشكل منتظم يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك مع زيادة فعالية المضادات الحيوية .
5- خصائص مضادة للالتهابات
يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي يحفز قدرة الجسم على مقاومة الألم وتقليل التورم. يتم استخدامه كعلاج للالتهابات والإصابات الرياضية وقد يكون فعالًا في تقليل أعراض هشاشة العظام .
6- صحة القلب
قد يعمل البروميلين أيضًا على تكسير جلطات الدم ورواسب الكوليسترول في الشرايين ، مما يدعم تدفق الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .