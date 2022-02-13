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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمنحك 5 فوائد غذائية .. تناول كوبا من عصير الأناناس يوميا

الاناناس
الاناناس

كوب يوميا من عصير الأناناس يمنحك فوائد صحية غير متوقعة  ويحارب نزلات  البرد والسعال لاحتوائه  على مركب يسمى البروميلين ، والذي يساعد على التخلص من البلغم من الجسم أثناء السعال ونزلات البرد، إليك الفوائد الصحية لكوب من عصير الأناناس وفقا لموقع "هيلث ".

1-مليء بالفيتامينات
 

كوب واحد من عصير الأناناس مليء بالفيتامينات والمعادن مثل - فيتامين سي والنحاس والمنجنيز وفيتامين ب 6 ، والتي من المعروف أنها تزيد من مناعتك 


2-يساعد على الهضم

يساعد الإنزيم الموجود في الأناناس ، المعروف أيضًا باسم البروميلين ، على الهضم ويقي من البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال. يقلل هذا العصير أيضًا من الالتهاب في اضطرابات الأمعاء الالتهابية.

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3-يقلل من أعراض الربو

 

كمية البروميلين وفيتامين C الموجودة في الأناناس يمكن أن تقلل من تضيق القصبات ، وهو أحد أعراض الربو التحسسي.

4-يقوي المناعة

 

أظهرت العديد من الأبحاث أن شرب عصير الأناناس بشكل منتظم يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك مع زيادة فعالية المضادات الحيوية .

5- خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي يحفز قدرة الجسم على مقاومة الألم وتقليل التورم. يتم استخدامه كعلاج للالتهابات والإصابات الرياضية وقد يكون فعالًا في تقليل أعراض هشاشة العظام .


6- صحة القلب

قد يعمل البروميلين أيضًا على تكسير جلطات الدم ورواسب الكوليسترول في الشرايين ، مما يدعم تدفق الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

 

الأناناس عصير الأناناس البروميلين نزلات البرد السعال

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