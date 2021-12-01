ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس في الثلاث وجبات؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول الاناناس..
٨ فوائد صحية لتناول الأناناس ..
تناول الأناناس في الثلاث وجبات اليومية على مدار أسبوع سيحسن كثيراً من صحة الجسم ، ومنها..
1 - يساعد على خفض الوزن
الأناناس من الفواكه التي تعمل على كبح الشهية ، لذا فهو يساعد على الشعور بالشبع ، ومن ثم يساعد الجسم في فقدان الوزن ، خصوصاًأنه ينشط عملية حرق الخلايا الدهنية في الجسم
2 - يزيل السموم من الجسم
تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم ، والبقايا غير المرغوب فيها ، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم
3 - يقلل من علامات الـ"سيلوليت"
الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية ، لذا فهو يقلل من علامات الـ"سيلوليت" ويشد الجلد
4 - يحسن من عملية الهضم
تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم ، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من "الإمساك"
5 - يحسن البشرة
الأناناس غني بفيتامين "C"، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ"كولاجين" وإعطاء الجلد المرونة الطلوبة ، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.
6 - يحسن من صحة خلايا الدم الحمراء
تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء ، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم ، ومن ثم يسمح بوصول الأكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل
7 - يحسن الأيض
الأناناس لديه القدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم ، لذا فهو يعزز الصحة العامة للجسم.
8 - يخفف من الآلام
الأناناس لديه خاصية مضادة للالتهابات ، ومن ثم فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً.