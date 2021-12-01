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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس في الثلاث وجبات؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول الاناناس..

 

٨ فوائد صحية لتناول الأناناس ..

 

تناول الأناناس في الثلاث وجبات اليومية على مدار أسبوع سيحسن كثيراً من صحة الجسم ، ومنها..

 

1 - يساعد على خفض الوزن

 

الأناناس من الفواكه التي تعمل على كبح الشهية ، لذا فهو يساعد على الشعور بالشبع ، ومن ثم يساعد الجسم في فقدان الوزن ، خصوصاًأنه ينشط عملية حرق الخلايا الدهنية في الجسم

 

2 - يزيل السموم من الجسم


 تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم ، والبقايا غير المرغوب فيها ، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم

 

3 - يقلل من علامات الـ"سيلوليت"

 

الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية ، لذا فهو يقلل من علامات الـ"سيلوليت" ويشد الجلد

 

4 - يحسن من عملية الهضم

 

تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم ، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من "الإمساك"


 5 - يحسن البشرة

 

الأناناس غني بفيتامين "C"، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ"كولاجين" وإعطاء الجلد المرونة الطلوبة ، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.


 6 - يحسن من صحة خلايا الدم الحمراء


 تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء ، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم ، ومن ثم يسمح بوصول الأكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل


 7 - يحسن الأيض

 

الأناناس لديه القدرة على تحسين عملية الأيض في الجسم ، لذا فهو يعزز الصحة العامة للجسم.

 

8 - يخفف من الآلام


 الأناناس لديه خاصية مضادة للالتهابات ، ومن ثم فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً.

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