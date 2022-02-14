أخبار التعليم| احصل على فرصة لدراسة الماجستير خارج مصر.. جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاحد ٢٠ فبراير .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول مهارات الاتصال

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية..غدا

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس زيارة إلى متحف القوات الجوية ، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير، فى إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

احصل على فرصة للدراسة في لدراسة الماجستير في خارج مصر .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ” الضبعة”.

اتحاد طلاب زراعة القاهرة تعقد ورشة لطلاب المستوى الاول … تفاصيل

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن عقد ارشاد اكاديمى مركزى لطلاب المستوى الاول برنامج اللغة العربية لمن يرغب فى وضع مقترح تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

غدًا.. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

تعقد كلية التجارة جامعة عين شمس المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال، تحت عنوان " تعيين الخريجين الجدد " الممارسات والاتجاهات الحالية في ظل جائحة كورونا والتى ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة ( UCCD) وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة أ.د.اجلال حافظ.