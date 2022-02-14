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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية مذهلة لتناول البطاطا الحلوة أثناء الحمل

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

فوائد صحية لتناول  البطاطا الحلوة فهي  مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية والمعادن وغني  بالفيتامينات  ويساعد في نمو الطفل كما أنه يحافظ على صحة الأم إليك أبرزها وفقا لموقع “parentinghealthybabies”

بطاطا حلوة


البطاطا الحلوة غنية بالعناصر الغذائية لاحتوائها على جميع الفيتامينات والمعادن. 

تعزيز صحة القناة الهضمية
 

غالبًا ما يتم إهمال صحة القناة الهضمية ولكنها أحد أهم أجزاء الجسم. لصحة الجهاز الهضمي يجب أن يحتوى طعامك على العديد من العناصر الغذائية التي توفرها البطاطا الحلوة.

رؤية أفضل 


يعتبر فيتامين أ مصدرًا لصحة الإبصار وقد يؤدي نقص فيتامين أ إلى عمى الألوان وبالتالي بسبب نقص فيتامين أ ، قد يعاني الطفل من عمى الألوان.

 تساعد البطاطا الحلوة  أيضا في الحفاظ على صحة إبصار كل من الأم والجنين .

 

وصفة البطاطا والفلفل المشوي بالفرن

فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة: تقلل من نسبة السكر وتساهم في زيادة المناعة

يعزز وظائف المخ
 

فوائد صحية عديدة للبطاطا الحلوة فهي العناصر الغذائية للدماغ. يساعد تناولها في تعزيز وظائف المخ وتلبية متطلبات الطفل الغذائية.

دعم جهاز المناعة


تحتوى البطاطا الحلة على العديد من العناصر الغذائية الصحية التى تساعد على تعزيز صحة كل من الأم والجنين لغناها بمجموعة من الفيتامينات والمعادن 

 منع نقص فيتامين أ


البطاطا الحلوة غنية بشكل طبيعي بفيتامين أ. يتم التخلص من فرص تلف الكبد والعدوى وما إلى ذلك عن طريق استهلاك البطاطا الحلوة.
 

 إدارة مرض السكري

تعد البطاطا  علاج فعال لمرضى السكري فهي تحتوى على الألياف الأساسية والمغنيسيوم الذي يمنع وكذلك يعالج مرض السكري .

البطاطا البطاطا الحلوة القناة الهضمية وظائف المخ جهاز المناعة فيتامين أ

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