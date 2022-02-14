الصحة تعلن 6 أعراض لمتلازمة ما بعد التعافي من كورونا

اعلنت وزارة الصحة والسكان، أعراض متلازمة ما بعد كورونا، التي قد يتعرض لها الشخص بعد التعافي من الإصابة.

وفعلت الوزارة، اللينك التالي للحصول على معلومات عن متلازمة ما بعد كورونا:

https://bit.ly/3gE086d



وجاءت أعراض متلازمة ما بعد كورونا كالتالي :-

التكسير في الجسم

تليف في نسيج الرئة

الوخم

الاكتئاب

التعب

يرجى استشارة الطبيب قبل أخذ الأدوية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لصدي البلد، ان برتوكول علاج فيروس كورونا متاح بالفعل بالصيدليات للحالات الخفيفة التي لا تحتاج لدخول المستشفيات.

وأكد عبد الغفار، ان تحديث برتوكول علاج كورونا فيروس كورونا المستجد للمره السابعة للحالات الشديدة، متاح فقط بالمستشفيات في أولى مراحل استخدامه بمصر، وذلك حتى لا يُساء استخدامه خارج المستشفيات، موضح أنه لن يُعطي لكل المرضى، ولكن للمعرضين لـ«مخاطر عالية» فقط، من الحالات البسيطة والمتوسطة.



وأفاد المتحدث الرسمي، أن دواء مولنوبيرافير متاح في المستشفيات فقط، لأنه من الضروري العلاج به تحت إشراف طبي كامل مضيفًا أنه عبارة عن كبسولات تؤخذ عن طريق الفم للحالات البسيطة والمتوسطة فقط.

وأكد، أن عقار مولنوبيرافير يساعد في تقليل دخول المستشفيات لمرضي كورونا بنسبة تصل الي 50%، مشيراً إلى أنه يتم إنتاجه عن طريق 5 شركات محلية وذلك بعد إجتياز الإختبارات المعملية، و تم إنتاج 25 ألف عبوة وهناك مادة خام تكفي لإنتاج 150 ألف عبوة.

وأوضح عبدالغفار، أنه تم توفير عقار "إيفوشيلد" الجديد الخاص بعلاج حالات الإصابة بـ كورونا في مستشفيات العزل، بعد إدراجه بالبرتوكول العلاجي الجديد.

مؤكد أن "إيفوشيلد" أحدث علاجات كورونا ويستخدم للحالات شديدة نقص المناعة لمرضى الأورام والأمراض المناعة مشيرا إلى أن عقار إيفوشيلد عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ وطويل المفعول، ويؤخذ عن طريق الحقن وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص خلال عام 2022.

واضاف، أنه قد تتشابه أعراض أوميكرون مع أعراض نزلات البرد‎، فهناك حالة تشابه بين أعراض متحور أوميكرون وأعراض الإصابة بالإنفلونزا «نزلة البرد»، وتبدأ أعراض متحور أوميكرون فى الجهاز العلوى التنفسى للشخص المصاب، مع بقائها فترة أطول من أعراض الإصابة بدور الإنفلونزا وبالتالى لا يمكن أن نستخدم أدوية نزلات البرد فى علاج أوميكرون، و يجب أن يتناول المريض نفس بروتوكول علاج كورونا، حيث إن متحور أوميكرون ينتشر بصورة كبيرة فى مختلف بلدان العالم، مع أعراض أقل حدة من حيث التأثير والمضاعفات.

وأوضح أن سرعة الشفاء من متحور أوميكرون، تتشابه مع الفترة الزمنية لدور نزلة البرد عند الإصابة بها، لكن ما يميز حالة المصاب، أنها تشخيص «كوفيد- 19» أوميكرون، وأنها تصيب الجهاز العلوى التنفسى عند الإصابة لذلك يجب اتخاذ كل التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بأوميكرون ونزلات البرد، وهى نفس أساليب التدابير للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، التى تقلل من نسب العدوى بفيروس كورونا، وتتمثل فى الحصول على اللقاح بصورة عامة والجرعة التنشيطية، والالتزام الكامل بارتداء الكمامة، وغسيل اليدين بالماء والصابون،‎ والوجود فى أماكن ذات تهوية جيدة، والتباعد الجسدى والبدني، وعدم التواجد، ومن الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس “أوميكرون” هى الرشح والاحتقان فى الحلق والصداع والآلام عند البلع، والأقل شيوعاً هى الكحة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة وفقدان حاستى الشم والتذوق.