المريخ السوداني: سنخوض مباريات دوري الأبطال على استاد السلام بالقاهرة

أكد حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، أنه من الصعب خوض المباريات على ملعب النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه اختارت ملعب السلام لخوض مباريات القريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" ملعب المريخ يحتاج من 9 أشهر إلى عام لاستضافة المباريات، وقرارنا النهائي خوض المباريات في القاهرة".

وأضاف:" كل المباريات التي كان مقرر لها أن تقام على ملعبنا ستلعب على استاد السلام بعد اتفاق مع إدارة الأهلي".

وتابع:" المريخ سيكون الحصان الأسود في دوري أبطال أفريقيا، المريخ جاهز لأي فريق ولا نخشى اي خصم لكن نحترم الجميع، والتأهل عن المجموعة سيكون من نصيب المريخ والأهلي".

ومن المقرر أن يستهل فريق الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة أمام الهلال، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي.