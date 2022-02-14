لن أترشح للرئاسة.. باشاغا يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

شدد رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال باشاغا: "بدأت بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف، وأجدد تعهدي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتابع: "ماضون في تشكيل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس النواب في الموعد المحدد، وعملية تسليم السلطة ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية ولن تكون هناك أي عوائق".

وتسلم رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في تصريح أوردته وكالة (وال) الليبية للأنباء - إن باشاغا تسلم قرار تكليفه من مدير مكتب شئون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، بناء على ما أقره المجلس باختيار باشاغا رئيسا للحكومة.. مشيرا إلى أنه عليه تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه.