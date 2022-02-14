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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن أترشح للرئاسة.. باشاغا يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

شدد رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال باشاغا: "بدأت بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف، وأجدد تعهدي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

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أمين الأمم المتحدة يراقب الوضع في ليبيا بعد اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة

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باشاغا يتسلم قرار تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.. ويؤكد: ستكون للجميع دون استثناء أحد

وتابع: "ماضون في تشكيل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس النواب في الموعد المحدد، وعملية تسليم السلطة ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية ولن تكون هناك أي عوائق".

وتسلم رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.


وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - في تصريح أوردته وكالة (وال) الليبية للأنباء - إن باشاغا تسلم قرار تكليفه من مدير مكتب شئون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، بناء على ما أقره المجلس باختيار باشاغا رئيسا للحكومة.. مشيرا إلى أنه عليه تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه.

الحكومة الليبية فتحي باشاغا مجلس النواب الليبي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي ليبيا

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