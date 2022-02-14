الإمارات.. إنارة برج خليفة بلون العلم التركي استعدادا لاستقبال أردوغان.. شاهد

أضاءت السلطات الإماراتية برج خليفة في دبي بلون العلم التركي ترحيبا بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات اليوم الاثنين.

وأضيء البرج على ألحان النشيد الوطني التركي، وظهرت على البرج عبارات أهلا بكم باللغة التركية، والإمارات وتركيا علاقات استراتيجية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات الاثنين في أول زيارة رسمية له منذ سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي تشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين أبو ظبي وأنقرة ونقلها إلى مستوى أكثر تقدما.

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين.