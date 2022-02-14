عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع أيس شابو بالمحلة 15 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم  تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع "أيس شابو" للمخدرات بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

محافظ الغربية يبدأ أولى جولاته الميدانية بقرى «حياة كريمة» في المحلة

كما استمعت النيابة العامة. للأقوال شهود العيان من الجيران بذات المنطقة بأن المتهم المذكور  شرع في تحويل شقة سكنية علي مساحة 140 م 2 بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري للمصنع إنتاج مواد مخدرة مشيرين أنه استأجر الوحدة السكنية المشار إليها خلال 3 أشهر  الماضية .

كما باشرت  النيابة العامة الاطلاع  علي تقارير لجنة خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي أخذت عينات من المضبوطات وتبين أن إجمالي المضبوطات من مخدر أيس شابو بتكلفة 22 مليون جنيه حسب كميات تجاوزت 9.5 كيلو جرام  .

محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف بمنطقتي الإستاد والأشرف

وكان مدير الإدارة العامة المكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا تلقي إخطارا بتوافر معلومات حول قيام المدعو "ك.م" 32 سنة فني معمل كيمياء  بإدارة مصنع متخصص في تصنيع اخطر انواع المواد المخدرة "أيس شابو" وزيوت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح بها. بنطاق منطقة منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط فني كيميائي وهروب اخر "شريكه" أثناء تواجده داخل شقه سكنية بالطابق الخامس عشر بأحد الأبراج السكنية وبحوزته كميات من "أيس شابو" تصل إلي 5 طن ومحتويات من عقاقير مواد مخدره منها "زيت الحشيش" وعقاقير مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا .

مفتي البوسنة والهرسك: المسلمون في الدول الغربية يواجهون تحديات من نوع آخر

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي تحوي معدات تصنيع المواد المخدرة وأدوات تستخدم في طحن كميات العقاقير المخدرة .

كما باشرت الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية من تكثيف جهودها لكشف غموض واقعة الاتجار وسيناريو اختفاء شريكه لردعهما قانونيا وتقديمهما للعدالة. وتم التحفظ على المضبوطات .
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس المتهم 15 أيام علي ذمة التحقيقات .

محافظ الغربية المخدرات مواد مخدرة معمل عقاقير مخدرة النيابة العامة الأبراج مدينة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

إتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل.. غداً

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

موضوعات متعلقة

تحرير 22 محضرا متنوعا في حملات مرورية بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث تعزيز العمل الدولي لمواجهة المناخ مع مسئولة ألمانية| صور

ارتفعت نسبة أدمانه 10% في عام.. بماذا يشعر متعاطي مخدر الشابو ؟

مسابقة الـ30 ألف معلم 2022|8 تصريحات جديدة عن رابطها واختباراتها وضوابطها

العسومي: إصدار وثيقة بـ أبرز تحديات الدول العربية لمناقشتها بمؤتمر 19 فبراير

السيسي: المواطن المصري تحمل الكثير من الصعاب

الحكومة تنفي وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ