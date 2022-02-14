تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع أيس شابو بالمحلة 15 يوما

قرر رئيس نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس فني كيميائي متهم بإدارة مصنع "أيس شابو" للمخدرات بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما استمعت النيابة العامة. للأقوال شهود العيان من الجيران بذات المنطقة بأن المتهم المذكور شرع في تحويل شقة سكنية علي مساحة 140 م 2 بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري للمصنع إنتاج مواد مخدرة مشيرين أنه استأجر الوحدة السكنية المشار إليها خلال 3 أشهر الماضية .

كما باشرت النيابة العامة الاطلاع علي تقارير لجنة خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي أخذت عينات من المضبوطات وتبين أن إجمالي المضبوطات من مخدر أيس شابو بتكلفة 22 مليون جنيه حسب كميات تجاوزت 9.5 كيلو جرام .

وكان مدير الإدارة العامة المكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا تلقي إخطارا بتوافر معلومات حول قيام المدعو "ك.م" 32 سنة فني معمل كيمياء بإدارة مصنع متخصص في تصنيع اخطر انواع المواد المخدرة "أيس شابو" وزيوت الحشيش وعقاقير مخدرة غير مصرح بها. بنطاق منطقة منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط فني كيميائي وهروب اخر "شريكه" أثناء تواجده داخل شقه سكنية بالطابق الخامس عشر بأحد الأبراج السكنية وبحوزته كميات من "أيس شابو" تصل إلي 5 طن ومحتويات من عقاقير مواد مخدره منها "زيت الحشيش" وعقاقير مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا .

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي تحوي معدات تصنيع المواد المخدرة وأدوات تستخدم في طحن كميات العقاقير المخدرة .

كما باشرت الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية من تكثيف جهودها لكشف غموض واقعة الاتجار وسيناريو اختفاء شريكه لردعهما قانونيا وتقديمهما للعدالة. وتم التحفظ على المضبوطات .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد حبس المتهم 15 أيام علي ذمة التحقيقات .