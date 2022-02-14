حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة بالمحلة

نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على أحمد المغاروى سليمان رئيس حى ثان المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 28 كشافًا وتركيب 6 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.