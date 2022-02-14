بسنت شوقي : أتمنى تقديم شخصية إيمي تاتو

أثارت الفنانة بسنت شوقي حالة من الجدل الواسع عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك تكشف فيه عن الشخصية التي تتمنى تقديمها على الشاشة.

وقالت بسنت شوقي : صحفي أو صحفية سألني عن الدور الذى أتمنى أن أقدمه.. ردى إيمي تاتو.. تمتلك كاريزما ليفل الوحش.

ولفتت إيمي تاتو التى اختارت شخصيتها بسنت شوقى الأنظار إليها من خلال عدد من الفيديوهات الجريئة والخاصة بمجالها وهي صاحبة صالون تجميل.

محمد فراج وبسنت شوقي

غازل الفنان،محمد فراج،زوجته الفنانة بسنت شوقي،ونشر صورة وهو ممسكا بيدها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فراج لزوجته :جَسدى هُنا و رُوحى حيثُ تَتنفسُ هيَ .

يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي، عقدا قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.