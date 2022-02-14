إصابة زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بـ فيروس كورونا

أعلن مكتب كاميلا دوقة كورنوال وزجة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، إصابتها بـ فيروس كورونا، بعد أربعة أيام من إصابة زوجها بالفيروس.

وأضاف المكتب، أن كاميلا تخضع للعزل الذاتي، كما أن تشارلز يخضع بدوره للعزل منذ ظهور نتيجة اختباره الإيجابية.

وتلقى كل من الأمير تشارلز (73 عاما) وكاميلا (74 عاما) جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف مصدر ملكي، أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الذي ثبتت إصابته بـ فيروس ‏‏كورونا للمرة الثانية، التقى مؤخرا والدته الملكة إليزابيث.‏

وحسب “رويترز” قال المصدر إن ملكة بريطانيا (95 عاما) لا تظهر عليها أي أعراض، وأن الوضع قيد المراقبة.

وأثبتت الاختبارات إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بـ فيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.

وقال "كلارنس هاوس"، أحد المقار السكنية الملكي في مدينة وستمنستر بالعاصمة لندن، في بيان: "أثبتت الفحوصات هذا الصباح إصابة أمير ويلز بـ فيروس كورونا وهو الآن يخضع للحجر الصحي".

وأضاف "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".

وكان الأمير تشارلز (73 عاما) وزوجته كاميلا حضرا الليلة الماضية احتفالا للصندوق البريطاني الآسيوي في المتحف البريطاني، والتقطت صور له وهو يصافح عدة أشخاص في الحفل، بمن فيهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

ولم يصدر تعليق فوري على الحالة الصحية للأمير تشارلز، لكن مصدرا بقصر باكنغهام أكد أن الأخير التقى والدته مؤخرا.

وكانت ملكة بريطانيا تلقت الجرعة الأولى الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في أوائل العام الماضي، وحفزت الآخرين على التطعيم، لكن القصر الملكي رفض تأكيد ما إذا كانت قد تلقت جرعات معززة، وقال إنه لا يعلق على الأمور الطبية الخاصة.