أسعار ومواصفات انفينيتي QS80 موديل 2022 في الكويت |صور

تقدم شركة انفينيتي نسختها QS80 موديل 2022 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات العملاقة التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي تعكس المساحة الداخلية الرحبة ذات الطابع العائلي.

انفينيتي QS80 موديل 2022

تصميم وابعاد السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022

ترتكز السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 3.075 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 5.340 متر، وبعرض يبلغ 2.030 متر، و 1.925 متر للارتفاع، بينما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 470 لتر مع امكانية زيادة تلك المساحة عن طريق استخدام تقنية طي المقاعد.

انفينيتي QS80 موديل 2022

وتظهر السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 عبر شبكة أمامية كبيرة الحجم ذات مقاطع هوائية متعددة، بالاضافة لمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم، إلى جانب اقطاب ثنائية ناحية السقف، وحزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

انفينيتي QS80 موديل 2022

الأداء الفني للسيارة انفينيتي QS80 موديل 2022

دعمت السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الجر الكلي للعجلات.

انفينيتي QS80 موديل 2022

تسارع السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022

من خلال الامكانيات الفنية المقدمة بهذه النسخة تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في فترة زمنية تستغرق 7.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة.

انفينيتي QS80 موديل 2022

أسعار السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 في السوق الكويتي

وتقدم السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 24.999 دينار.