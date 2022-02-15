البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في يوم التراث الثقافي



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي" يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.



وأوضحت أنه يوم التراث الثقافي موجه إلى مسؤولي التراث الثقافي والخبراء والعلماء والمهتمين من السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات البحثية ذات الصلة وذلك لزيادة الوعي وإبراز القدرات التجريبية في مركز سيزامى لدراسة وتحليل التراث الثقافي. ويتم التسجيل الكترونيا على الرابط التالى.

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد المتحد للأبحاث النووية JINR عن دعوة للتقدم لبرنامج JINR Student الذي يُعقد على مدار العام في صيغة غير متصلة بالإنترنت، البرنامج مخصص لطلاب البكالوريوس بدءًا من عامهم الثالث وطلاب الماجستير وكذلك طلاب الدراسات العليا في السنة الأولى في مجالات العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضحت الأكاديمية أنها تستمر فترة التقديم من 17 يناير حتى 31 مارس و 11 مايو حتى31 يوليو 2022ويستمر البرنامج لمدة 6-8 أسابيع.

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