مصرع شخص في تصادم 3 سيارات بطريق قنا الزراعي

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين ٣ سيارات، بطريق قنا قوص الزراعى الشرقى .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قوص ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات على الطريق الزراعى الشرقى، نتج عنه مصرع محمود حسن قائد السيارة الملاكى.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات إنقاذ بقيادة النقيب على القاضى، للتعامل مع الموقف، وجرى تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.