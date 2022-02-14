ورود حمراء.. لطيفة تحتفل بعيد الحب.. شاهد

شاركت الفنانة لطيفة صورا جديدة من احتفالها بعيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “كنت سعيدة جدا باللايف معاكم ❤️ كل سنة وانتوا معايا و كل عيد حب وانتوا طيبين ❤️”.



وطرحت النجمة لطيفة قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيي الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏



وتقول لطيفة في تصريحات صحفية : "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها"، واكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.‏