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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورود حمراء.. لطيفة تحتفل بعيد الحب.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة لطيفة صورا جديدة من احتفالها بعيد الحب،  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “كنت سعيدة جدا باللايف معاكم ❤️ كل سنة وانتوا معايا و كل عيد حب وانتوا طيبين ❤️”.
 

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بالأسود الأنيق..لطيفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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لطيفة: كنت أحلم بغناء قصيدة للشاعر الكبير حسين السيد

وطرحت النجمة لطيفة قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيي الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏


وتقول لطيفة في تصريحات صحفية : "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها"، واكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.‏

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