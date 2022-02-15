الأزمة الأوكرانية| ألمانيا تدعو روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة بالقرب من أوكرانيا

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان “الخارجية الألمانية تدعو روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة بالقرب من أوكرانيا”.

ووفقا للتقرير، يصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو، آتياً من كييف، في محاولة أوروبية هي الثانية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.

وتأتي زيارة المستشار الذي تربط بلاده بروسيا علاقات اقتصادية متقدمة، ومشاريع قيد الانتظار، أبرزها خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2، في وقت فتحت موسكو، على ما يبدو، الباب أمام حل دبلوماسي.

ولكن على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن الفرص لحلّ الأزمة عبر السبل الدبلوماسية، لا تزال الأوضاع الميدانية شديدة التوتر، حيث لا يزال نحو 130 ألف عسكري روسي منتشرين بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما تستعد الأخيرة، عسكرياً، للدفاع عن نفسها، وأعلن رئيسها فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء "يوماً للوحدة".

