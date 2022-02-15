مجدي الهواري يشارك متابعيه كواليس "دايما عامر"

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري في الصورة من كواليس مسلسل “دايما عامر” برفقة فريق العمل.

يذكر أن مجدي الهواري، مخرج مسلسل دايما عامر رد على الشائعات التي ترددت بشأن تشابه أو اقتباس مسلسله من المسلسل الإسباني إيليت أو مسلسل (La casa de paple).

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايما عامر وتريند اقتباسه من المسلسل الاسباني إيليت".

وأضاف : «طيب مش نستني شوية! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل (La casa de paple) أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبوش منين بالظبط حرام التريندات دي تترمي على الأرض».