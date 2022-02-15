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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة مناشدا المسئولين: نفسي في شغل ومعاش.. فيديو

صدى البلد

استغاث الشاب محمد حشمت، بموقع صدى البلد، بسبب أنه يعاني من بعض المشكلات التي تواجهه في الحصول على بعض حقوقه كشاب من ذوي الهمم.

 

فقال "محمد "، في تصريحات خاصة له، إن عمره 25 عاماً ولد وهو يعاني بإعاقة في ذراعه الأيمن ، والتي أدت إلى منعه من العمل في الأعمال الحرة.

 

وأضاف "محمد "، أنه جاهد كثيراً من أجل الحصول على فرصة عمل في الجهات الحكومية، التي وجهتها الدولة بتشغيل نسبة 5 % من ذوي الإعاقة.

 

وأشار حشمت، إلى أنه وجه طاقته للعمل في الجمعيات الخيرية من أجل مساعدة المحتاجين بعد رفضه في العمل الحر.

 

وطال الدولة بمساعدته في الحصول علي وظيفة حكومية ومعاشة حتي يعفي والدة من كاهل المصاريف الزائدة .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء ، في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 

ويناشد المسؤولين بسرعة التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ، بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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