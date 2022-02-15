محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة مناشدا المسئولين: نفسي في شغل ومعاش.. فيديو

استغاث الشاب محمد حشمت، بموقع صدى البلد، بسبب أنه يعاني من بعض المشكلات التي تواجهه في الحصول على بعض حقوقه كشاب من ذوي الهمم.

فقال "محمد "، في تصريحات خاصة له، إن عمره 25 عاماً ولد وهو يعاني بإعاقة في ذراعه الأيمن ، والتي أدت إلى منعه من العمل في الأعمال الحرة.

وأضاف "محمد "، أنه جاهد كثيراً من أجل الحصول على فرصة عمل في الجهات الحكومية، التي وجهتها الدولة بتشغيل نسبة 5 % من ذوي الإعاقة.

وأشار حشمت، إلى أنه وجه طاقته للعمل في الجمعيات الخيرية من أجل مساعدة المحتاجين بعد رفضه في العمل الحر.

وطال الدولة بمساعدته في الحصول علي وظيفة حكومية ومعاشة حتي يعفي والدة من كاهل المصاريف الزائدة .

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