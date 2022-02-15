محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى المبرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة – سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق أسيوط لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على منظومة العمل بالوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي ويتردد عليها 85 مريضا شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي.

واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة، واستمع إلى شرح حول إمكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مطالبا إياهم بالاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل، فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم جميع سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى، فضلًا عن توفر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وجميع المستلزمات الطبية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع للحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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