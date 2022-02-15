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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. 7 أطعمة خارقة لرفع مناعة الحامل ومنع تشوهات الجنين وهل القرفة تُخفض السكر في الدم؟

أطعمه
أطعمه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي

7 أطعمة خارقة لرفع مناعة الحامل ومنع تشوهات الجنين

7 أطعمة تعد الأغنى بحمض الفوليك وأحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم ورفع مناعته وحماية الجنين من التشوهات الخلقية.إليك  أفضل الأطعمة الغنية بحمض الفوليك للحامل وفقا لموقع "stylecraze"

هل القرفة تُخفض السكر في الدم ؟


تحتوي القرفة على المزيد من مركب الكومارين الذي قد يسبب مشاكل عند تناوله بكميات كبيرة، وقد يحتاج المصابون بأمراض الكبد إلى تجنب القرفة لأن محتوى الكومارين قد يضر الكبد.

ووفقا للتقارير لموقع msn، من الأفضل تجنب القرفة لمدة أسبوعين قبل أي عملية جراحية، قد تتفاعل القرفة مع بعض أدوية السكري وتؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه القرفة كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التوابل.

7 أطعمة خارقة لرفع مناعة الحامل ومنع تشوهات الجنين

أسباب خفية لحدوث الكبد الدهني أثناء الحمل

6 أنواع من الأطعمة تعزز مستويات الهيموجلوبين لديك

يلعب الهيموجلوبين دورًا حيويًا في وظائف الجسم. ولكن هل فكرت يومًا في تضمين الأطعمة الغنية بالهيموجلوبين لزيادة مستويات الهيموجلوبين لديك أو الحفاظ عليها؟ 

وفقا لموقع "stylecraze "يعد إنتاج الهيموجلوبين أمرًا حيويًا لجسمك ، ويلعب الحديد والنحاس والفيتامينات B12 و B9 (حمض الفوليك) و C دورًا مهمًا. .

يؤدي انخفاض مستوى الهيموجلوبين إلى الإصابة بفقر الدم ، ويتأثر بالعديد من العوامل. عادات الأكل السيئة ، وسوء امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج الهيموجلوبين ، وزيادة الجرعة المطلوبة بسبب الحمل ، وفقدان الدم ، وحتى بعض الأدوية - كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين 

طريقة وحيدة لحماية طفلك من الجلوكوما.. تعرفي عليها

تعد الجلوكوما  سببا لإصابة الكثير من الأطفال  بالعمى  يمكن أن تحدث عند الأطفال حديثي الولادة  أو عند الرضع (أقل من 3 سنوات). يمكن أن تكون الجلوكوما الثانوية ناتجًة عن تشوهات في العين  مثل الصدمة أو العدوى أو الالتهاب .

وفقا لموقع "aapos "وتعد أبرز أعراض الجلوكوما هي الدموع المفرطة للعينين أو عدم القدرة على الرؤية في الضوء وتشنج الجفن والرؤية الضبابية بسبب الضغط المرتفع في العين. 

يجب القيام بفحص جيد للعين من قبل طبيب عيون مدرب في أقرب وقت ممكن في حالة وجود أي من هذه الأعراض.

موقع صدى البلد صدى البلد الإخباري الأخبار المهمة المرأة والصحة الفوليك

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