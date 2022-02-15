عرض الفيلم القصير زينة في مهرجان Lift-off Sessions السينمائي

يُعرض الفيلم القصير زينة للمخرج أيمن عبد الحميد ضمن فعاليات مهرجان Lift-off Sessions السينمائي، والذي تُقام عروضه عبر شبكة الإنترنت في الفترة من 14 حتى 28 فبراير.



مهرجان Lift-Off Sessions هو منصة لعرض الأفلام شهرياً عبر شبكة الإنترنت، حيث يهتم بعرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تنتمي إلى العديد من الثقافات والبلدان حول العالم.



يدور الفيلم حول زينة.. فلاحة مصرية تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض لعدد من الضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب.



زينة من تأليف وإخراج أيمن عبد الحميد، وبطولة هاجر الشرنوبي، محمد علي، إسلام السعيد، أمل عيد، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



أيمن عبد الحميد مخرج مصري، أخرج عدد من الأفلام القصيرة مثل سقوط، وكارت أحمر الحاصل على جائزة آفاق لأفلام الفيديو عام 2013 ، وعمل مساعد مخرج بعدد من الإعلانات والمسلسلات التليفزيونية مثل الخانكة وأرض جو.