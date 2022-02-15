إطلاق خدمة التقديم والدفع الإلكتروني لفحص الاقتباس للرسائل العلمية بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس إطلاق خدمة التقديم والدفع الإلكتروني لفحص الاقتباس للرسائل العلمية على الموقع

https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/17



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي، أنه من خلال هذه الخدمة يمكن للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الحصول على خدمة الاقتباس من خلال الدخول على الرابط الوارد أعلاه، وكذلك دفع تكاليف الفحص إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المركز.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتضاف إلى الخدمات السابقة لفحص الاقتباس للأبحاث العلمية على نفس الرابط السابق وخدمة الإفادات وغيرها من الخدمات.

https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/11



وأكد الدكتور إسلام حجازي أن مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يواصل العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يمكنها توفير الوقت والجهد وتسهيل العمل بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الخدمات التي سيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.