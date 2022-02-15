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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماية الأراضي: نتوقع الوصول إلى صفر تعديات بعد وقف الدعم عن المتعدين

التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى الزراعية

قال المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة ، إن صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بوقف أى دعم من الدولة لأى معتدى على الأراضي الزراعية التى تعد عصب الاقتصاد المصري يؤثر على انعدام التعديات على الأراضي الزراعية لنصل إلي صفر تعديات  

وأضاف "عامر" خلال حوار ل "صدى البلد" أنه لأول مرة يتم المشاركة الكاملة فى التعامل مع كافة جميع جهات الدولة وبالتالى فإن منع الدعم قرار صائب وجاء فى وقت مناسب ، متسائلا :"كيف يتم دعم متعدى على اقتصاد الدولة وثروات مصر والأجيال القادمة " .

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وأوضح " رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة" أنه عند انتهاء كافة القرارات الخاصة بالمحافظين بتشكيل اللجان بالمحافظات وتفعيل قرارات اللجان لمنع التعدي على الأراضي الزراعية مما ينعكس على أرض الواقع وبالتالى يتم منع الجريمة بدلا من التعامل مع الجريمة بعد حدوثها .

وأشار إلي أن  تكامل كافة الجهات واتباع الفكر الغير تقليدى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية مما أدى إلي المشاركة الكاملة من كافة كل الجهات للتعامل مع هذا الملف، منوها إلي أن القرارات السابقة التى تم اتخاذها لم تؤتى بثمارها بسبب أنها كانت تتعامل مع جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بعد حدوثها وليس قبل حدوثها مما كان يمثل عبء على الدولة المصرية.

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