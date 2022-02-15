لدعم الابتكار و الاعتماد على النفس .. تربية حلوان تطلق معسكرا للجوالة

تتابع جامعة حلوان تنفيذ خطة الانشطة الطلابية لاجازة منتصف العام الدراسي ٢٠٢٢ . وسط إجراءات احترازية من كورونا ، وبهدف تنمية مهارات الطلاب و اكسابهم الخبرات المختلفة و الترفيه عنهم .

وتضم إدارات رعاية شباب بالجامعة العديد من اللجان للأنشطة الطلابية ومنها ( النشاط الاجتماعى والرحلات ،النشاط الفني والأدبي ،نشاط الجوالة والخدمة العامة، الأنشطة الرياضية ، الأنشطة الثقافية )

و قد أعلنت كلية التربية بالجامعة عن بدء تنظيمها لمعسكر كشفي لطلاب الكلية بنشاط الجوالة و الخدمة العامة لتنمية المهارات الطلابية .

حيث يعمل نشاط الجوالة والخدمة العامة علي تشجيع الجامعات الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث انه يعتمد على الصناعات و الحرف اليدوية.

ونوهت ادارة الانشطة الطلابية بكلية التربية ان المعسكر مستمر بالجامعة حتي يوم ١٧ فبراير ٢٠٢٢ .

وقد أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى.



وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان بأن هذه الدورات مجانية و بشهادات معتمدة من الجامعة ، ونوه الاتحاد بأن مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدنى هي :



الدورة الأولى من الاحد 20/2 الى الثلاثاء 22/2/2022

الدورة الثانية الاحد 27/2 الى الثلاثاء 1/3/2022

الدورة الثالثة من الاحد 6/3 الى الثلاثاء 8/3/2022

الدورة الرابعه الاحد 13/3 الى الثلاثاء 15/3/2022

الدورة الخامسة الثلاثاء 22/3 الى الخميس 24/3/2022