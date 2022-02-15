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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.. البحث العلمي تشارك في يوم التراث الثقافي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة، عن توجه طلاب 2019- 2020 و 2020- 2021، للإدارة؛ لاستخراج شهادات التخرج .

 

اليوم.. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

تعقد كلية التجارة جامعة عين شمس المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال، تحت عنوان " تعيين الخريجين الجدد " الممارسات والاتجاهات الحالية في ظل جائحة كورونا والتى ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة ( UCCD) وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة أ.د. اجلال حافظ.

 

خدمة اجتماعية جامعة حلوان تبدأ تسجيل مقررات الترم الثاني لطلاب الدراسات العليا

وجهت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تبيه هام لطلاب مرحلة الدراسات العليا(دكتوراه - ماجستير - دبلوم) بالكلية، بضرورة سرعة تسجيل المقررات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022.


البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في يوم التراث الثقافي

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي" يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

جامعة عين شمس تنظم زيارة لمتحف القوات الجوية.. اليوم

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، زيارة إلى متحف القوات الجوية، وذلك اليوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير، في إطار التعاون بين جامعة عين شمس و قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن

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