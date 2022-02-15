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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات في الجيم لـ أيمن أشرف بالأهلي

صدى البلد

أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر ‏لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى أيمن أشرف جلسة في الجيم وبعض التدريبات الاستشفائية، ضمن البرنامج الخاص الذي ‏يقوم بتنفيذه بعض اللاعبين لتجهيزهم.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، استعدادًا للسفر غدا إلى ‏السودان لملاقاة الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيللو ‏مخطط الأحمال.‏

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية ‏والخططية.‏

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

 

أيمن أشرف النادي الأهلي الهلال السوداني ملعب التتش دوري ابطال افريقيا

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